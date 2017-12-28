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"Geleneksel sporlarda faaliyetlere azimle devam ediyoruz"

- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı: "Federasyonumuzun hedeflerini çok daha büyüterek, özellikle başkan yardımcısı olduğum Etnospor Konfederasyonu ile iş birliği yaparak uluslararası arenada önemli organizasyonlar düzenleme hedefindeyiz"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, federasyon olarak kuruldukları günden bu yana Türk kültürünün önemli parçalarından geleneksel spor dallarında faaliyetlerine büyük bir azim ve istekle devam ettiklerini söyledi.

Başkan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 50 ilde, 195 kulüp, 14 bin sporcu, 385 antrenör, bin 186 hakemle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Federasyonun, atlı cirit, rahvan binicilik, atlı okçuluk, aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, geleneksel kızak ve atlı kızak olmak üzere 8 branşta faaliyet gösterdiğini aktaran Kazancı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yapacakları iş birliğiyle dünyaya açılmak istediklerini dile getirdi.

Kazancı, "Türk kültürünün önemli parçalarından geleneksel spor dallarında faaliyetlere büyük bir azim ve istekle devam ediyoruz. Federasyonumuzun hedeflerini çok daha büyüterek, özellikle başkan yardımcısı olduğum Etnospor Konfederasyonu ile iş birliği yaparak uluslararası arenada önemli organizasyonlar düzenleme hedefindeyiz." değerlendirmesini yaptı.


- Dünya şampiyonasında 1 altın ve 2 bronz madalya


Göreve geldikten sonra 1 yılda 63 yurt içi ve 2 yurt dışı faaliyet düzenlediklerini ifade eden Kazancı, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerden Atlı Cirit 1. Lig müsabakalarını dört grup ve final müsabakaları olmak üzere Türkiye Jokey Kulübü ile ortaklaşa Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yaptık. Rahvan binicilik spor dalında Türkiye'nin en doğusundan en batısına 20 ilde faaliyet gösterdik. Bunun yanında Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri'ni geleneksel spor meraklılarının katılımıyla Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Final sonrasında Türkiye'nin en iyi 5 atlı okçusundan oluşan bir heyet ile Güney Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldık ve ülkemize bir altın ve iki bronz madalya ile döndük."

Federasyon bünyesindeki diğer branşları da çeşitli kentlerde düzenlediklerini anlatan Başkan Hakan Kazancı, "Şalvar ve aba güreşi, atlı kızak ve geleneksel kızak, kuşak güreşi branşlarını ülkenin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirdik." diyerek sözlerini tamamladı.

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