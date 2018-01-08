Genç boksörler Antalya'da ringe çıkacak





ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 300'e yakın sporcunun ringe çıkacağı şampiyonaya, Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında 19-22 yaş aralığında ringe çıkacak sporcuların 10 sıklette mücadele edeceği şampiyona, yarın saat 16.00'da başlayacak ve 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.