Genç curlingcilerin gözü zirvede





ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Dört yıl önce oluşturulmasına rağmen İsveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası B klasmanında 24 ülke arasında ikinci olan Genç Curling Milli Takımı, yeni sezonda gözünü şampiyonluğa dikti.

Erzurum'da 2011 yılında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın ardından 2013'te oluşturulan Genç Curling Milli Takımı, 2015'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Bu yıl ise İsveç'te gerçekleştirilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nın B klasmanında 24 ülke arasında hem kadınlarda hem erkeklerde ikinci olan genç curlingciler, yeni yıl için de iddialı.

Milli sporcular, ocak ayında Finlandiya'da yapılacak Dünya Gençler Curling Şampiyonası B klasmanına katılarak başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.

Genç curlingciler, Finlandiya'daki organizasyonda başarılı olmaları halinde mart ayında İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Gençler Curling Şampiyonası A klasmanında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.





- "Bütün klasmanlarda ülkemizi temsil ediyoruz"





Curling Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce oluşturulan Genç Milli Curling Takımı'nın katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Curlingin Türkiye'de son yıllarda yapılan bir spor olduğunu aktaran Çelik, "Oluşturduğumuz milli takımlarla bütün klasmanlarda ülkemizi temsil ediyoruz." dedi.

İsviçre'de 25 Kasım'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde mücadele ettiklerini anımsatan Çelik, "Bu şampiyona beklentimizin altında kaldı ama inşallah 2018'de beklentilerimizi karşılamayı umuyoruz. Genç milli takımımızla ocak ayında gideceğimiz Dünya Gençler Curling B Şampiyonası'nda ilk üçe girmeyi ve bir üst klasmana yükselmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, Dünya Şampiyonası müsabakalarında başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl ağustos ve eylül aylarında seçme kampları yapıyoruz. A milli ve genç milli takımlarına girmek için 45-50 sporcu seçmelere katılıyor. Bütün sporcularımız burada kendilerini gösteriyor ve takıma girmeye çalışıyor. Genç milli takımımızla iyi bir çalışma süreci geçirdik ve takımımız iyi durumda. Katılacağımız müsabakalarda final oynayıp şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Kasım ayına doğru Dünya Karışık Şampiyonası var. Oraya da dünyada curling branşı olan bütün ülkeler katılıyor. Bu şampiyonada en son aldığımız başarımızın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. En kötü ihtimalle çeyrek final görmeyi arzu ediyoruz."





- Oğuzhan Karakurt: "Hedefimiz Dünya Gençler Şampiyonası"





Genç Milli Curling Takımı'nın kaptanı Oğuzhan Karakurt da 2018 Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra curling sporuna ilgi duyduğunu anlatan Oğuzhan Karakurt, şunları kaydetti:

"2015 yılında Genç Milli Curling Takımı'na seçildim. Daha sonra 2016 yılında düzenlenen organizasyonlarda ülkemizi temsil ettik. Bu yıl Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda 24 ülke arasında ikinci olduk. Şimdi hedefimiz 2018 Dünya Gençler Curling Şampiyonası'na katılmak. Orada şampiyonluğu hedefliyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Finlandiya'da yapılacak organizasyonda şampiyonluğu ülkemize armağan edeceğiz."

Genç milliler, Erzurum kampının ardından yeni yılın ilk günlerinde müsabakalara katılmak için Finlandiya'ya hareket edecek.