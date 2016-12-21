Genç Erkek Milli Voleybol Takımı kampa girdi

ANKARA (AA) - Genç Erkek Milli Voleybol Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 1. tur maçlarının hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, hazırlıklarını TVF Başkent Salonu'nda sürdürüyor.
Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek 1. tur maçlarında, B Grubu'nda sırasıyla Letonya, Belçika ve ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.
Başantrenör Kazım Hidayetoğlu yönetimindeki millilerin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Oğuzhan Doğruluk, Oğulcan Yatkın, Abdullah Çam, Burak Çevik, Halil İbrahim Kurt, Burak Kampçı, Özgür Türkmen, Uğur Kılıç, Berke Eray Yetkin, Berkay Bayraktar, Adis Lagumdzija, Batuhan Avcı, Furkan Gök, Fatih Uslu, Deniz İvgen, Barboros Atadere.