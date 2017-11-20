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Genç güreşçiler Polonya'da mindere çıkacak

- Bydgoszcz kentinde yarın başlayacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 24 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek

Genç güreşçiler Polonya'da mindere çıkacak

ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak.

Bydgoszcz kentinde 6 gün sürecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.

Şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak Türkiye, 24 güreşçiyle Polonya'da madalya arayacak.

Organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Ali Cengiz ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.

Polonya'da madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı güreşçiler şöyle:


- Erkekler grekoromen stil


59 kilo: Ahmet Uçar

66 kilo: Murat Fırat

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Burhan Akbudak

85 kilo: Ali Cengiz

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Osman Yıldırım


- Erkekler serbest stil


57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Sedat Özdemir

65 kilo: Haydar Yavuz

70 kilo: Muhammet Akdeniz

74 kilo: Ahmet Ertürk

86 kilo: Murat Ertürk

97 kilo: Yunus Emre Dede

125 kilo: Salim Ercan


- Kadınlar


48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Elif Yılmaz

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Mehlika Öztürk

60 kilo: Derya Bayhan

63 kilo: Aslı Tuğcu

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Ayşegül Özbege

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23 Yaş Altı Dünya Güreş ŞampiyonasıBydgoszczGüreşPolonya
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