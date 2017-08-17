Genç judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefliyor





EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Genç kızlar ve erkekler judo milli takımı sporcuları, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarının ardından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlara imza atmak istiyor.

Edirne'deki Judo Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına 25 sporcuyla devam eden Judo Milli Takımı, 2018 yılında düzenlenecek Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Genç Kızlar ve Erkekler Judo Milli Takımı sporcuları şampiyonaların ardından düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Judo Antrenörü Şengül Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin judo branşında dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Altyapıdan yetişen genç sporcuların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Demiral, "Sporcularımız düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına yönelik genel hazırlık çalışması yapıyor. Daha sonra da teknik ve taktik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Genç milli sporcularımız umut vadediyor. Görme Engelliler Judo Milli Takımı Sporcusu Ecem Taşın da geçen hafta İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Onun da gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.





- "Bayrağı için mücadele eden sporcularımızı yetiştiriyoruz"





Antrenör Demiral, günde çift antrenman yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Günce çift antrenman yapıyoruz. Haftada ortalama 20 saatlik bir ortalamamız var. Türk milli takımına kaliteli, savaşçı ruhu olan, ülkesini seven, bayrağı için mücadele eden sporcular yetiştiriyoruz. Genç judocularımızın hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkesini en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız olimpiyatlarda yer almak için durmaksızın çalışıyor."

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası birincisi Dilay Tekin (16) de bu yıl Avrupa kupaları ve Balkan şampiyonasına katıldığını söyledi.

Yaz döneminde hazırlık çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Tekin, "Ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye ve dünyada başarılar elde etmeyi amaçlıyorum. Ama asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Üçüncüsü Barkın Erol (17) ise hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu aktardı.

Türkiye'ye altın madalya getirmek istediğinin altını çizen Erol, "Olimpiyat hayaliyle uykularım bölünüyor. Her akşam bunun hayalini kurarken uyumayı unuttuğum da oluyor. Orada İstiklal Marşımızı okutmak kadar daha gurur verici bir şey olamaz." diye konuştu.