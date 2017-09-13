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Genç judocuların Avrupa sınavı

- Milliler, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Genç judocuların Avrupa sınavı

ANKARA (AA) - Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Gençler Ferdi ve Takım Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Maribor kentinde 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 4 erkek ve 10 kadın olmak üzere 14 sporcuyla temsil edilecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ümit millilerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından genç millilerin de kendilerinden beklenen yüksek performansı sergileyeceklerine inandıklarını belirterek, "Gençlerimizin, yıl boyunca yapılan çalışmaların karşılığını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını ve bizleri mutlu edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların müsabaka programı şöyle:

15 Eylül Cuma:

Erkekler: Samet Kumtaş (60 kilo), Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir (66 kilo)

Kadınlar: Çiçek Akyüz, Merve Koçer (44 kilo), Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Meltem Dindar, Şeyma Özerler (57 kilo)

16 Eylül Cumartesi:

Erkekler: Furkan Güner (100 kilo)

Kadınlar: Minel Akdeniz (63 kilo), Semanur Erdoğan (70 kilo), Kübranur Esir (+78 kilo)

17 Eylül Pazar: Takımlar müsabakası


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Avrupa Gençler Ferdi Ve Takım Judo ŞampiyonasıJudoSlovenyaTürkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz
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