Genç kick boksçular hedef büyüttü

NİĞDE (AA) - HAMZA TAV - Kick Boks Genç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda geçen yılki başarıyı geçmeyi hedefliyor.

Makedonya'da 2-10 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılacak milli takım, Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl İrlanda'da düzenlenen şampiyonadan 13 altın ve 13 gümüş madalyayla dönen milli takım, bu yıl daha fazla madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.

Milli takım antrenörü Nuri Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 68 sporcu ve 22 antrenörle Avrupa Şampiyonası hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini, şampiyonada dört kategoride yarışacaklarını söyledi.

Geçen yıl da iklim ve hava koşullarının son derece iyi olmasından dolayı Demirkazık'ta hazırlandıklarını aktaran Bayrak, "İrlanda'da gençlerde 13 altın, 13 gümüş madalya aldık. Niğde kampımız çok verimli geçiyor. Şimdiki hedefimiz geçen yılki derecelerimizin üstünde başarılar sergileyerek, 13 altın sınırını geçmek." dedi.

Nuri Bayrak, kick boksun çok faydalı bir spor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlar kick boks sporunu televizyonlarda izledikleri şov programlarıyla karıştırıyorlar. Tehlikeli bir spor olarak görüyorlar. Bu doğru değil. Kick boks, lisanslı sporcu bakımından Türkiye'de dördüncü sırada. Ayrıca ben Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) antrenörüyüm. TSK'da da her kademede artık askerlerimiz sabah sporunda kick boks yapıyor. Kick boks disiplin ve savunma açısından çok önemli bir spordur. Dolayısıyla askerler için de çok büyük bir faydası var."

Milli takım antrenörü Ramazan Beyazkaya da Niğde'de çok verimli bir çalışma ortamı olduğunu, Makedonya'dan geçen yılki başarılarını artırarak dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Geçen yıl dünya şampiyonu olan sporculardan Hamide Yavuz ise Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Milli sporcularlardan Masum Teker de "Geçen yıl dünya şampiyonu oldum. Makedonya'da da Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum." dedi.