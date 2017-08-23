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Genç kızların rakibi Bulgaristan

- 17 Yaş Altı Milli Kız Futbol Takımı, 29 ve 31 Ağustos'ta Bulgaristan ile deplasmanda iki özel maç yapacak

Genç kızların rakibi Bulgaristan


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Kız Futbol Takımı, 29 ve 31 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ile deplasmanda iki özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki takım arasındaki ilk maç 29 Ağustos Salı günü Sevlievo Stadı'nda saat 18.00'de, ikinci müsabaka ise 31 Ağustos Perşembe günü Dryanovo Stadı'nda saat 10.30'da başlayacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 26 Ağustos Cumartesi günü Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Sude Nur Sözüdoğru, Havane Dilbe (Horozkent Spor), Senem Pınar Özer, Berdan Bozkurt (Beşiktaş), Simge Cam (Geçit Belediyespor), Sıla Küçükbıyık, Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Aze Sude Sayan, Ferda İpek Çevik (Dudulluspor), Didem Dülber, İlayda Ekmekçi, Rabia Nur Yılmaz, Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Büşra Kuru (Speyer 09), Neslihan Bozkaya (Kemer Futbol Kulübü), Şehriban Dülek, Gülsüm Aygün (Pendik Çamlıkspor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Dilara Anna Aleyna Lüpges (Borussia Mönchengladbach), Zehra Acar (1955 Batman Belediyespor), İrem Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor), Ece Tekmen (Kocaeli Harb-İş Spor), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü).

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