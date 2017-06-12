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Genç milli basketbolcular Bolu'da kampa girdi

- Takım Menajeri Üçoklar: "Türk basketbolunun geleceği olan bu oyunculara çok iyi yatırım yapılıyor. İnşallah sonuçlarını alacağız"

Genç milli basketbolcular Bolu'da kampa girdi


BOLU (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Temmuz-6 Ağustos'ta Slovakya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm pisti ve spor salonundaki antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanacak genç milliler, ilk çalışmasını atletizm pistinde yaptı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı Menajeri Gökhan Üçoklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da kampa girdik ve iki aylık hazırlık dönemimiz var. Başlangıcı burada yaptık." dedi.

Başarılı bir jenerasyon olduğuna dikkati çeken Üçoklar, "Bu kadronun daha önce almış olduğu dereceler belli. Çok yüksek hedefi var. Takım burada iki hafta boyunca iyi hazırlanıp iyi kondisyon depolayacak. Buradan sonrada çalışmalarımız hazırlık maçları ve turnuvalarla devam edecek. İnşallah Bolu'da güzel bir kamp dönemi geçer." diye konuştu.

Kampta hem kondisyon hem de teknik hazırlıkların yapılacağını anlatan Üçoklar, "Teknik ekip tecrübeli ve değerli bir ekip. Kondisyonerimiz, fizyoterapistimiz, masör, sağlık ekibi, diyetisyen var. Basketbol Federasyonu ciddi bir olanak sağlıyor. Ciddi ve güzel bir ekip var burada, işini iyi bilen. Türk basketbolunun geleceği olan bu oyunculara çok iyi yatırım yapılıyor. İnşallah sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.

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Avrupa ŞampiyonasıBasketbol Milli TakımıBoluGökhan ÜçoklarKaraçayır MahallesiSlovakyaU18 Genç Erkekler
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