Genç milli boksörler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor





KASTAMONU (AA) - Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayan Genç Erkekler Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Gürkan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 25 sporcunun katıldığını söyledi.

Avrupa Boks Şampiyonası'nın 14-23 Ekim'de Antalya'da yapılacağını belirten Sönmez, "Şampiyonanın Türkiye'de yapılması çok önemli. Bu nedenle daha dikkatli çalışıyoruz. Asıl amacımız Antalya'daki şampiyonaya hazırlanmak ama o tarihe kadar Ukrayna ve İstanbul'da yapılacak olan turnuvalara da hazırlanmış oluyoruz." diye konuştu.

Takımda dünya ve Avrupa derecesi olan sporcular bulunduğuna işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Ekibimiz iyi çalışıyor. İnşallah bundan sonra da federasyon başkanımızın verdiği desteklerle daha iyi yerlere taşıyacağız. Bundan eminiz. Sporcularımız ve kadromuz iyi. Bize değer verenlerin desteklerini bekliyoruz. Bu seneyi şampiyonluklarla süslemek istiyoruz. Kampımız ayın 14'ünde tamamlanacak. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluklar kazanmak istiyoruz."



