Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı tamamlandı





KASTAMONU (AA) - Genç Erkekler Boks Milli Takımı'nın, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için Kastamonu'da yaptığı kamp sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan Genç Erkekler Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Gürkan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 25 sporcunun katıldığını söyledi.

Avrupa Boks Şampiyonası'nın 14-23 Ekim'de Antalya'da yapılacağını hatırlatan Sönmez, sporcularının bu tarihe kadar İstanbul'da ve Ukrayna'da çeşitli turnuvalara katılacağını belirtti.

Sporcuları öncelikle turnuvalara hazırladıklarını ifade eden Sönmez, "Avrupa Boks Şampiyonası'nda inşallah madalyalar alacağız. İstiklal Marşı'mızı geçen sene ve önceki sene olduğu gibi dinlettireceğiz." diye konuştu.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Sönmez, "Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi, Boks Federasyonu'muzun kendi tesisi. Burada çok rahat bir ortamdayız. Her şeyimiz var. Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'e, böyle bir tesisi boks camiasına kazandırdığı için ve ciddi destekler sunduğu için teşekkür ediyoruz. Kastamonu'ya da spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.