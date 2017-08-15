Genç pilotlar Petlas'la Avrupa yolunda





ANKARA (AA) - Global lastik pazarında hizmet veren, Türkiye'nin tek yerli lastik markası Petlas, genç pilotlara destek olacak.

Yarış pistlerinde büyüme hedefini, uluslararası şampiyonalarda Türkiye adına yarışacak genç sporcuların başarıları ile desteklemek isteyen Petlas, Türk otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırılması için düzenlenen "TOSFED Yıldızlarını Arıyor" projesine sponsor oldu.

Usta pilotların yanı sıra dünya yarış pistlerinde Türk bayrağını dalgalandıracak gençleri destekleme kararı alan Petlas, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile FIAT tarafından ilk kez düzenlenen projeye sponsorluk yapacak.

Elemeleri 10-13 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen proje, 18-25 yaş arası genç sürücülerin desteklenmesini hedefliyor. Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan organizasyonun elemelerinde, 18'i kadın olmak üzere 320 aday mücadele etti. Dört gün boyunca en hızlı 10 erkek sürücü ile en hızlı 5 kadın olmak üzere toplam 45 kişi, eylül ayında yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Yine Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek finallerde, adaylar bu kez 2 günlük eğitim kampına katılacak. Teorik ve pratik sportif sürüş teknikleri eğitimi alacak adaylar arasından, program sonunda belirlenecek 10 erkek ve 2 kadın sürücü, TOSFED desteğinde yarışmaya hak kazanacak.