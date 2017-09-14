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Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda bronz madalya kazanan Cavit Acar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sevinci yaşamak istiyor.

Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar

ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 58 kiloda bronz madalya kazanan Cavit Acar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen hafta düzenlenen organizasyonda, Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov'u 14-6'lık skorla mağlup ederek dünya üçüncüsü olan 17 yaşındaki Cavit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora 8 yıl önce hobi olarak başladığını anlattı.

Kızılcahamam Spor Kulübünde güreştiğini, boş zamanlarını genellikle antrenman yaparak geçirdiğini belirten Cavit, sporu hayat tarzı olarak benimsediğini ifade etti.

Şampiyonada bronz madalya alarak önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Cavit, "Hedefim, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya alabilmek ve ülkemize bu sevinci tekrar yaşatabilmek." dedi.

Organizasyonda dünya üçüncüsü olarak Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan genç sporcu, Atina dönüşü kendisini karşılayanlara da teşekkür etti.

Muhabir: Osman Karaslan

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Anahtar Kelimeler:
Cavit AcarGüreşTürkiye
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