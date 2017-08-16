Genç voleybolcular Bahreyn'e gitti





İZMİR (AA) - Bahreyn'de 18-27 Ağustos'ta düzenlenecek 2017 FIVB 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın başantrenörü Ali Ümit Hızal, hedeflerinin turnuvayı üst sıralarda noktalamak olduğunu belirtti.

Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bronz madalya kazandıkları CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nden sonra oyuncu havuzlarını genişletmek amacıyla 2 grupla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu ekiplerden birinin 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF 2017) mücadele ettiğini, diğerinin ise 2017 Yıldız Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda yer aldığını belirten Hızal, açıklamada şunları ifade etti:

"Amacımız, maç tecrübesi eksiği olan oyuncularımızı Balkan Şampiyonası'nda oynatmaktı. EYOF 2017'de mücadele eden oyuncu grubumuzu aktif olarak dinlendirdik. Tüm turnuva ve hazırlıkların sonunda, oyuncu gruplarımızdan en iyi 12 oyuncuyu seçerek 2017 FIVB 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri kadromuzu oluşturduk. Bu yıl milli takımımız, 5 turnuva ile gerçekten yoğun bir sezon geçiriyor. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Amacımız, turnuvayı üst sıralarda noktalamak. Bu doğrultuda oyuncularımız ve teknik ekibimiz en iyisini yapmaya hazır durumda."

C Grubu'nda Arjantin, Güney Kore, Rusya ve Şili ile mücadele edecek 19 Yaş Altı Milli Takımı, müsabakalarını Riffa şehrindeki Isa Spor Salonu'nda oynayacak. Turnuvanın ilk maçında 18 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te Rusya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, 19 Ağustos Cumartesi günü Şili, bir gün sonra Güney Kore ile mücadele ettikten sonra grup maçlarını 22 Ağustos Salı günü Arjantin müsabakasıyla tamamlayacak.

Toplam 20 takımın, 5'erli gruplara ayrıldığı şampiyonada grup karşılaşmalarının sonunda, gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar, 8'li final turuna yükselecek. Bu turda çapraz eşleşme sonrası rakiplerini mağlup edenler çeyrek finale çıkacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Adis Lagumdzija, Onur Soydan (Galatasaray), Ahmet Tümer, Batuhan Avcı, Muhammed Delibaş (Beşiktaş), Ali Deniz Yılmaz, Kaan Gürbüz (TVF Spor Lisesi), Bedirhan Bülbül (Tokat Belediye Plevnespor), Hacı Şahin, Yusuf Eken (Ziraat Bankası), Murat Üç (Es Spor), Onur Çukur (Arkas Spor)