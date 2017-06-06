Genç yaşta kupaya doydular

ANKARA - DOĞA KIRMIZIOĞLU

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan kulüplerinde forma giyen Marquinhos, Adrien Rabiot, Kingsley Coman ve Lucas Digne gibi bazı yetenekli futbolcular, birçok meslektaşlarının kariyeri boyunca elde edemediği kupa sayısına genç yaşlarında ulaştı.

Yeşil sahalarda profesyonelliğe son birkaç yıl içinde adım atmalarına rağmen Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa'nın gözde kulüplerinde forma giyen henüz 20'li yaşlarındaki bu yetenekler, gösterdikleri üstün performansla takımlarının başarısında pay sahibi olurken, elde edilen kupalarla da kariyerlerini parlatıyor.

Kupa durağı PSG

Futbol kariyerine altyapısında forma giydiği Brezilya'nın Corinthians takımında başlayan Marquinhos, takımının alt yaş kategorilerinde gösterdiği üstün performansın ardından 2012 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve maçlarda süre almaya başladı. Aynı yılın Copa Libertadores finalinde Arjantin'in Boca Juniors takımını 3-1 yenen Brezilya temsilcisi şampiyonluğa ulaşırken, Marquinhos ise ilk kupasını elde etti.

Altyapıdan geldi, kendini kanıtladı

Orta saha bölgesinde forma giyen Rabiot ise 2013-14'te yarım sezon kiralık olarak forma giydiği Toulouse dışında futbol hayatına altyapıdan itibaren PSG'de devam ediyor.

Fransa Milli Takımı'nda da 3 maça çıkan Adrien Rabiot, PSG'de 4 lig şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Süper Kupa ile 4 Lig Kupası kazandı ve profesyonel futbol hayatında kupa sayısını şimdiden 13'e çıkardı.

Coman 5 şampiyonluk yaşadı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, henüz 20 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 5 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşarken, toplamda ise 11 kupa kaldırdı.

Digne 10 kupa kaldırdı

Profesyonel futbol hayatına 2011'de Fransa'nın Lille takımında başlayan Lucas Digne, kariyerindeki çıkışı Marquinhos ve Rabiot gibi PSG'de yakaladı.

Sol bek mevkisinde oynayan Digne, Fransa'da oynadığı dönemde 2'şer lig şampiyonluğu ile Lig Kupası, 3 Süper Kupa ve 1 Fransa Kupası elde ederken, Barcelona'da ise geçen yıl Süper Kupa ve bu sezon İspanya Kral Kupası'nı kaldırarak 10 organizasyonda kupa kaldırdı.