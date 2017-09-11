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Gençler, 2020 Olimpiyatları'na kürek çekiyor

- Uluslararası şampiyonalarda başarılı olan ve kürekte dünya şampiyonasında olimpik branşta madalya kazanan 18 yaşındaki milli sporcular İnanç ve İsmail Ali, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da kürsüye çıkmak istiyor - Milli kürekçi İnanç: - "Son olarak Litvanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 23 ülke arasında üçüncü olduk bu da bir ilkti. Gençlerde olimpikte ilk madalyayı aldık. Hedefimiz 2020 Tokyo'ya vize alıp, Allah'ın izni ile madalya kovalamak" - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İşseven: - "Gençlerde iki tek dümencisiz ekibimizin çok iyi bir devamlılığı var. Bu her ekipte olmayan bir performans devamlılığı. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"

Gençler, 2020 Olimpiyatları'na kürek çekiyor


SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye'ye kürekte olimpik branşta uluslararası madalyayı kazandıran 18 yaşındaki genç sporcular İnanç Şahin ve İsmail Ali Bekiroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe sporcusu milli kürekçi İnanç Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sene önce 16 yaşında Gençler Dünya Şampiyonası'na gittiğini ve ilk kez böyle bir şampiyonada madalya elde ettiklerini söyledi.

2016 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da madalya aldıklarını ancak bunun olimpik bir branş olmadığını dile getiren İnanç, "Bu yıl ekip arkadaşımla iki tekte olimpik branşta Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada da 14 ekip arasından üçüncü olduk. Son olarak Litvanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 23 ülke arasından üçüncü olduk bu da bir ilkti. Gençlerde olimpikte ilk madalyayı aldık. Hedefimiz 2020 Tokyo'ya vize alıp, Allah'ın izni ile madalya kovalamak." diye konuştu.

İnanç Şahin, çalışmaların düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, olimpiyatlara kadar yoğun çalışma içerisinde olacaklarını anlattı.

Milli kürekçi İsmail Ali Bekiroğlu da uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye birincilik getirmek için çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Bosna Hersek'e gittik orada bir ay kamp yaptık. Daha sonra Litvanya'da finallere kalıp üçüncü olduk. Daha iyisi olabilirdi ama nasip olmadı. İnşallah olimpiyatlarda madalya alıp ülkemizi orada en iyi bir şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.


- "Kanal parkuru yapılırsa başarı daha hızlı gelebilir"


Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven de Türkiye'de kanal parkurunun olmasını çok istediklerini ifade etti.

Kanal parkuru olduğu zaman başarının daha hızlı bir şekilde geleceğine inandıklarını aktaran İşseven, "Litvanya'da Gençler Dünya Şampiyonası yapıldı. Orada iki sporcumuz iki tekte dünya üçüncüsü oldu. İkinciliği çok az bir farkla kaçırdı. İçimizden genç dünya üçüncüsü çıkartabiliyoruz. Bundan önce de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan ekibimiz vardı. Bunları şu anki şartlar altında çıkartabiliyoruz. Bu çok sevindirici bir olay." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile en kısa zamanda bir araya geleceklerini anlatan İşseven, isteklerini aktaracaklarını ve kanal parkuru sorunun en kısa zamanda çözümü için destek beklediklerini aktardı.

Kürek sporunun kalkınması için olmazsa olmazlardan birisinin kanal parkuru olduğunu vurgulayan İşseven, şunları kaydetti:

"Kanal parkuru her ülkede var. Bu olduğu takdirde inanıyorum ki olimpiyatlarda da madalyalar gelmeye başlayacak. Biz bunun ilk aşamada büyük bir performansın gelişmesini sağladık. Bundan sonra da çok daha iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Çok daha güzel neticelerle küreği en üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum. Sakarya Mollaköy'de bir çalışmamız vardı. Orası şu anda atıl durumda. Orası dünyanın en güzel şartlarına sahip bir yer. Orası için de muhakkak bir çalışma olacaktır. Beklentimiz o yönde."


- "Tek hedef 2020 diyoruz"


2020 Olimpiyatları için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen İşseven, dünya ikincisi ve üçüncüsü olan sporcuların hazırlıklarına devam ettiğini, Amerika'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na da milli takımdan sporcuların gideceğini kaydetti.

İşseven, sporcuları uluslararası turnuvalarda deneyeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bu sporcularımız olimpiyatta madalya beklediğimiz sporcular. 'Tek hedef 2020' diyoruz. Gençlerde iki tek dümencisiz ekibimizin çok iyi bir devamlılığı var. Bu her ekipte olmayan bir performans devamlılığı. Bunu inşallah devam ettirirler. Bugüne kadar rakiplerine baktığımız zaman onları her an geçebilecek pozisyondalar ve olimpiyatlara rahatlıkla gidebilecek duruma gelebilirler."

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2020 Tokyo Olimpiyatlarıİsmail Ali BekiroğluKanal ParkuruKürekMadalyaOlimpik
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