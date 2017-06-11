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Gençler ve Yıldızlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

- Türkiye, ferdi müsabakalarda 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu - Takım ve ferdi müsabakalar sonunda toplamda 6 altın, 5'er gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı

Gençler ve Yıldızlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Albena kentindeki organizasyona Türkiye ve ev sahibi Bulgaristan'ın yanı sıra Sırbistan, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Moldova katıldı.

Organizasyonun son gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Türkiye, bu kategoride 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç erkek tekler kategorisinde ilk 3 sırayı Türk sporcular aldı. Finalde Tugay Yılmaz'ı 4-0 mağlup eden Talha Yiğenler, altın madalyanın sahibi oldu. Tugay Yılmaz gümüş madalyada kalırken, Zihni Batuhan Şahin ise bronz madalya elde etti.

Genç kadın tekler kategorisinde Simay Kulakçeken, yıldız kız tekler kategorisinde ise Şükran Cangir finalde kaybedince ikincilikle yetindi.

Genç kadın çiftler kategorisinde, finalde ev sahibi ülkeden Esin Said-Maria Yovkova ikilisini 3-0 yenen Simay Kulakçeken-Betül Nur Kahraman çifti, altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Bu kategoride Zeynep Çelik-Dilan Tek ikilisi ise bronz madalya kazandı.

Yıldız kız çiftlerde Ece Haraç-Özge Yılmaz ikilisi gümüş, genç erkek çiftlerde ise Talha Yiğenler-Zihni Batuhan Şahin ikilisi bronz madalyaya uzandı.

Gençler karışık çiftlerde ilk 2 sırayı milli takım sporcuları elde etti. Finalde Zihni Batuhan Şahin-Aybüke Öner çiftine 3-1 üstünlük sağlayan Talha Yiğenler-Simay Kulakçeken ikilisi, Balkan Şampiyonu oldu. Zihni Batuhan Şahin-Aybüke Öner çifti ise gümüş madalyayla yetindi.

Yıldızlar karışık çiftlerde ise İbrahim Atuğ-Şükran Cangir ikilisi, bronz madalya elde etti.

Türkiye, takım ve ferdi müsabakalar sonunda toplamda elde ettiği 6 altın, 5'er gümüş ve bronz madalya ile genel sıralamada Romanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Milliler, dün tamamlanan takım müsabakalarında da 3 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer alarak, Balkan Şampiyonu olmuştu.

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AlbenaBulgaristanFerdi MüsabakalarGençler Ve Yıldızlar Balkan şampiyonasıMasa TenisiTürkiye
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