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Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.Başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı...

Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenman bir saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmayı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanına, sakatlıkları bulunan Guy-Michel Landel, Nihat Şahin, Bogdan Stancu, Tokelo Rantie, Samuel Owusu ve Orhan Şam katılmadı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

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AmedsporFutbolGençlerbirliğiSüperligZiraat Türkiye Kupası C Grubu
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