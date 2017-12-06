Gençlerbirliği, Antalya yolcusu





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Antalya'da yapacağı maçta hava koşullarına daha iyi uyum sağlamak için müsabakadan iki gün önce bu kente gidecek. Günü antrenman maçıyla geçiren ekip, 21 yaş altı takımını 3-2 yendi.

Söz konusu karşılaşma ile hazırlıklarının Ankara etabını bitiren Gençlerbirliği, yarın sabah Antalya'ya geçecek ve son 2 gün burada antrenman yapacak.