Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2. haftanın son maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, son bölümdeki güce dayalı çalışmayla sona erdi.
Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.