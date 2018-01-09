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Gençlerbirliği, Aydın Karabulut ile anlaştı

- Sezon başında kırmızı-siyahlı takımdan ayrılarak Antalyaspor'a giden futbolcuyla yeniden anlaşan başkent ekibi, Akdeniz temsilcisinde yeni yönetimin belirlenmesini bekliyor

Gençlerbirliği, Aydın Karabulut ile anlaştı


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Aydın Karabulut ile anlaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulüp, sezon başında sözleşmesini uzatmadığı Aydın Karabulut ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Sezonun 3. haftasının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı 9 maç sonra yeniden göreve getiren başkent kulübünün yönetimi, Özat dönemindeki performansıyla dikkati çeken tecrübeli futbolcunun transferinde son noktayı koymak için Akdeniz temsilcisinde yönetimin belirlenmesini bekliyor.

Daha önce Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Elazığspor'da da forma giyen Aydın, sezon başında Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a transfer olmuştu.

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AntalyasporAydın KarabulutFutbolGençlerbirliğiSüper LigSüperligTransfer
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