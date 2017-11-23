Gençlerbirliği, başkent derbisine hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra Osmanlıspor maçının taktiği üzerinde durdu. İdman, sprint çalışmasıyla sona erdi.
Osmanlı Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak başkent derbisini, hakem Özgür Yankaya yönetecek.