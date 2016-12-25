Gençlerbirliği, Bursaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra el topu oynadı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ikinci bölümüne 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç ve çıkış çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Başkent temsilcisinde, Samuel Owusu ve Nihat Şahin, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, Stancu, Orhan Şam, Landel ve Rantie antrenmana katılmadı.
Gençlerbirliği, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.