Gençlerbirliği, Bursaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, bu karşılaşma öncesi son antrenmanını Bursa'da gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Yaklaşık bir saat süren idman, sprint çalışmasıyla sona erdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.