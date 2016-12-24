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Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, 90 dakika...

Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, 90 dakika sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Rantie, Landel, Stancu ve Orhan Şam katılmazken, Nihat Şahin ve Samuel Owusu takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyah ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında 26 Aralık Pazartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


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