Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nihat Şahin, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro ve Marko Milinkovic idmanda yer almazken, Serdar Özkan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan kulüp personeli, antrenman öncesi kırmızı-siyahlı futbolculara baklava ikram etti. Tüm personelin yer aldığı organizasyonda, teknik ekip ve futbolculara Demir Grup Sivasspor maçında başarı dileğinde bulunuldu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.