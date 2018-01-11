Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz'ı transfer etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ara transfer dönemine eski futbolcusu Aydın Karabulut'u kadrosuna katarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor'da forma giyen forvet Deniz Yılmaz'ı da renklerine bağladı.
Başkent kulübü, Deniz Yılmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Öte yandan, "10 numara" mevkisi için arayışlarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Guelor Kanga'yı gündemine aldı. 1990 Gabon doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşen Gençlerbirliği, transfer için sunduğu şartlara yanıt bekliyor.
Muhabir: Musa Samur, İlknur Yurdakul