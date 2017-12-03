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Gençlerbirliği farklı kazandı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği farklı kazandı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasındaki ilk tehlikeli pozisyonda Skuletic, güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Sırp futbolcu, Sivasspor ceza alanının önünde kontrol ettiği topu, düzgün bir vuruşla kaleci Rochet'in üstünden ağlara gönderdi.

18. dakikada Rybalka, sağdan köşe vuruşu kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

32. dakikada Ziya Erdal'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada, Rybalka'nın kafa vuruşunda top kaleci Hopf'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakika Gençlerbirliği, skoru 2-0'a getirdi. Jailton'un pasında ceza alanında topla buluşan Dialo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti.

68. dakikada Manu, kendi yarı alanında aldığı topu rakip oyuncuları geçerek ceza sahasına kadar taşıdı. Manu, ceza alanında öne çıkan kaleci Rochet'ten seken ve önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 3-0

72. dakikada Bifouma'nın Gençlerbirliği kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topa savunma sahip oldu.

81. dakikada Ahmet İlhan Özek topu ceza alanın sağında taşıyarak uygun durumdaki Dialo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Rochet, yatarak golü engelledi.

85. dakikada ev sahibi ekip farkı 4'e yükseltti. Dialo, Sivasspor ceza alanına sağdan girdikten sonra uygun durumdaki Manu'ya topu çıkardı. Bu futbolcu boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek Gençlerbirliği'ni 4-0 öne geçirdi.

Maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Muhabir: Musa Samur

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