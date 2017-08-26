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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir...

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.

Çabukluk çalışmasıyla sona eren haftanın son antrenmanına, tedavisine devam edilen Karadağlı Aleksandar Scekic katılmadı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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AntrenmanFenerbahçeFutbolGençlerbirliğiSüper Lig
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