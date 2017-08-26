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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

- Kırmızı-siyahlı kulübün lisans sorununu çözdüğü Brezilyalı Jailton, teknik direktör Ümit Özat'ın görev vermesi durumunda yarın Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek - Başkent ekibinde, hayatını kaybeden onursal başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı Brezilyalı Bady ile Rumen futbolcu Matei kadro dışı bırakıldı

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Aleksandar Scekic ve kaleci Taha Cengiz Demirtaş, yarınki maçta sahada yer alamayacak.


- Jailton'un lisans sorunu çözüldü


Başkent ekibi, Çin 2. Ligi'nden transfer ettiği Jailton Lourenco Da Silva'nın (Jailton Paraiba) lisans sorununu çözdü.

Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, teknik direktör Özat'ın görev vermesi durumunda yarınki maçta Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.

Kırmızı-siyahlıların yeni transferi, kadrodaki 14. yabancı futbolcu oldu.


- 5 yabancı oyuncu transfer etti


Yabancı futbolcularından 3'ünü gönderen, 2'sini kadro dışı bırakan Gençlerbirliği, 5 yabancı oyuncu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon devre arasında transfer ettiği Agon Mehmeti, Jonathan Ring ve Etien Velikonja'nın sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başkent ekibi ayrıca Rumen Cosmin Matei ve hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı son transferi Brezilyalı Bady'yi ise kadro dışı bıraktı.

Son olarak Jailton'u renklerine bağlayan Gençlerbirliği, sezon öncesi Elvis Manu, Petar Skuletic, Ousmane Ndiaye ve Dialo Guidileye'yi kadrosuna kattı.


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