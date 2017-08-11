Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonun ilk haftasında yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı oyuncu yok.
Gençlerbirliği ile Kardemir Karabükspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.