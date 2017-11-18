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Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır

- Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Nihat Şahin ve Milinkovic, antrenmanda yer almadı

Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda taktik çalıştı.

Başkent ekibinin bugünkü idmanına tedavilerine devam edilen, Halil İbrahim Pehlivan, Serdar Özkan, Milinkovic ve Nihat Şahin katılmadı. Kırmızı-siyahlılarda bu futbolcuların yanı sıra kart cezalıları Palitsevich ve Zeki Yavru, Kayserispor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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