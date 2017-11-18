Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda taktik çalıştı.
Başkent ekibinin bugünkü idmanına tedavilerine devam edilen, Halil İbrahim Pehlivan, Serdar Özkan, Milinkovic ve Nihat Şahin katılmadı. Kırmızı-siyahlılarda bu futbolcuların yanı sıra kart cezalıları Palitsevich ve Zeki Yavru, Kayserispor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.