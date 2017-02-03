Gençlerbirliği, kupada Kayserispor'u ağırlayacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda başkentte Kayserispor'u ağırlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.15'te başlayacak maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Başkent ekibinde Kayserispor maçı öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kırmızı-siyahlılar, C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik sonrası topladığı 13 puanla lider tamamladı. Kayserispor ise ikişer galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.





-Transferin hareketlileri

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın karşılaşacak Gençlerbirliği ile Kayserispor'un ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olması dikkati çekti.

Transferin en hızlı ekibi olan Kayserispor kadrosunu Silvestre Varela (Porto), Landry Nguemo, Douglao (Akhisar Belediyespor), Erkan Kaş (Sivasspor-kiralık), Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor-kiralık), Raheem Lawal (Osmanlıspor-kiralık), Güray Vural (Trabzonspor), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir-kiralık), Efe Halil Özaslan (Boluspor), Ryan Isaac Mendes (Lille) ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği ise Gaziantepspor ile birlikte 8'er transferle sarı-kırmızılı ekibi kadroya takviye sıralamasında takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip Agon Mehmeti (Stabaek), Luccas Claro (Coritiba), Escobar Baruffi (Atletico Paranaense), Jonathan Ring (Kalmar), Murat Duruer (Kayserispor), Umut Sözen (Altınordu), Anıl Karaer (Kayserispor), Etien Velikonja (Olimpija) transferleriyle kadrosuna takviye yaptı.





