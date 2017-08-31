Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanına çıktı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktı.

Başkent temsilcisi, ligin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, Ümit Özat'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Bakkal yönetimindeki ilk idman, dar alanda 3'e 3 ve 5'e 5 yapılan çift kale maçla sona erdi.

Mesut Bakkal'ın, Gençlerbirliği'nde yardımcılıklarını Çağdaş Çavuş, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik, Abdullah Kılınç ve Murat Çalış yapacak.

Mesut Bakkal: Gençlerbirliği evim gibi

Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Bakkal, antrenmanın ilk bölümünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinde 4. kez göreve geldiğine işaret eden Bakkal, "Tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Kendi evim gibi. Yabancı olmadığım bir yer. Durumumuzun ne olduğu değil, bundan sonra ne yacağımız önemli. Gençlerbirliği büyük bir camia. Her şeyin üstesinden gelmiştir, yine gelecektir." diye konuştu.

Bakkal, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çünkü İlhan Bey'le en fazla maça çıkan teknik direktörüm. Burası benim evim, yuvam. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. İyi bir takımımız var. Ufak tefek eksikliklerimiz var, onları gidereceğiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Hayırlı olur inşallah. Çok fazla söylenecek bir şey yok, çalışacağız."

"Ben iyi olabileceklerine inandığım için buradayım"

Ligde 3 maçta bir puan alabilen başkent ekibinin yeni teknik direktörü Bakkal, "7. sıradaki takımla aramızda üç puan var. Fenerbahçe maçında iyi mücadele eden Gençlerbirliği vardı. Ben iyi olabileceklerine inandığım için buradayım. Transfer için önümüzde 8-10 günlük zaman var. 1-2 oyuncuyu almayı düşünüyoruz. İnşallah bize uygun, faydalı oyuncuyu alıp, çok daha iyi şekilde çalışmalara devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar