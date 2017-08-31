Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy color note
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanına çıktı

Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktı.

Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanına çıktı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktı.

Başkent temsilcisi, ligin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, Ümit Özat'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Bakkal yönetimindeki ilk idman, dar alanda 3'e 3 ve 5'e 5 yapılan çift kale maçla sona erdi.

Mesut Bakkal'ın, Gençlerbirliği'nde yardımcılıklarını Çağdaş Çavuş, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik, Abdullah Kılınç ve Murat Çalış yapacak.

Mesut Bakkal: Gençlerbirliği evim gibi

Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Bakkal, antrenmanın ilk bölümünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinde 4. kez göreve geldiğine işaret eden Bakkal, "Tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Kendi evim gibi. Yabancı olmadığım bir yer. Durumumuzun ne olduğu değil, bundan sonra ne yacağımız önemli. Gençlerbirliği büyük bir camia. Her şeyin üstesinden gelmiştir, yine gelecektir." diye konuştu.

Bakkal, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çünkü İlhan Bey'le en fazla maça çıkan teknik direktörüm. Burası benim evim, yuvam. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. İyi bir takımımız var. Ufak tefek eksikliklerimiz var, onları gidereceğiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Hayırlı olur inşallah. Çok fazla söylenecek bir şey yok, çalışacağız."

"Ben iyi olabileceklerine inandığım için buradayım"

Ligde 3 maçta bir puan alabilen başkent ekibinin yeni teknik direktörü Bakkal, "7. sıradaki takımla aramızda üç puan var. Fenerbahçe maçında iyi mücadele eden Gençlerbirliği vardı. Ben iyi olabileceklerine inandığım için buradayım. Transfer için önümüzde 8-10 günlük zaman var. 1-2 oyuncuyu almayı düşünüyoruz. İnşallah bize uygun, faydalı oyuncuyu alıp, çok daha iyi şekilde çalışmalara devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiMesut BakkalSporSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5