Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktı.

Başkent temsilcisi, ligin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, Ümit Özat'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Bakkal yönetimindeki ilk idman, dar alanda 3'e 3 ve 5'e 5 yapılan çift kale maçla sona erdi.

Mesut Bakkal'ın, Gençlerbirliği'nde yardımcılıklarını Çağdaş Çavuş, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik, Abdullah Kılınç ve Murat Çalış yapacak.





- Bakkal: "Gençlerbirliği evim gibi"





Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Bakkal, antrenmanın ilk bölümünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinde 4. kez göreve geldiğine işaret eden Bakkal, "Tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Kendi evim gibi. Yabancı olmadığım bir yer. Durumumuzun ne olduğu değil, bundan sonra ne yacağımız önemli. Gençlerbirliği büyük bir camia. Her şeyin üstesinden gelmiştir, yine gelecektir." diye konuştu.

Bakkal, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çünkü İlhan Bey'le en fazla maça çıkan teknik direktörüm. Burası benim evim, yuvam. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. İyi bir takımımız var. Ufak tefek eksikliklerimiz var, onları gidereceğiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Hayırlı olur inşallah. Çok fazla söylenecek bir şey yok, çalışacağız."

Ligde 3 maçta bir puan alabilen başkent ekibinin yeni teknik direktörü Bakkal, "7. sıradaki takımla aramızda üç puan var. Fenerbahçe maçında iyi mücadele eden Gençlerbirliği vardı. Ben iyi olabileceklerine inandığım için buradayım. Transfer için önümüzde 8-10 günlük zaman var. 1-2 oyuncuyu almayı düşünüyoruz. İnşallah bize uygun, faydalı oyuncuyu alıp, çok daha iyi şekilde çalışmalara devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiğini hatırlatan Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun farklı bir önemi var. İlhan Bey'in benim teknik direktör oluşumdaki yeri başkadır. İlk evim Gençlerbirliği. Bu kulübün bendeki anlamı farklı. İlhan Cavcav'ın adının bu sene Süper Lig'e verilmesi bizim için daha fazla önem taşıyor. En azından çok iyi bir sezon geçirmeliyiz. Buna inanıyoruz. Yapabilir miyiz, çok rahat yapabiliriz. İlhan Bey'in adına yakışır bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz."

Ligin henüz 3. haftasının geride kaldığını belirten Bakkal, "Daha 31 maçımız var. 31 maçta neyin ne olacağı belli olmaz. Buraya teknik direktör olarak ilk kez 2006'da geldim. 6. haftada 2 puanımız vardı ve herkes 'küme düştü' gözüyle bakıyordu. UEFA Avrupa Ligi'ni kaçırdık. Bunlar gereksiz düşünceler. Geçen seneki başarıda yer alan 7-8 oyuncu var. O zaman yapıyorlarsa şimdi de yapacaklardır. Biz de bunları yapmaları için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.





