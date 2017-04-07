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Gençlerbirliği sahasında çok farklı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği sahasında çok farklı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem, Hüseyin Göçek yönetecek.

Başkent ekibinde geçen hafta deplasmanda oynanan ve kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan Ahmet Oğuz, takımdaki yerini alabilecek.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan Ankara temsilcisinde tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sadece Galatasaray'a kaybetti

Süper Lig'de sahasındaki tek yenilgisini 7. haftada Galatasaray'dan alan Gençlerbirliği'nin dış sahanın aksine Ankara'daki başarılı performansı dikkati çekiyor.

Ankara'da sadece 1 kez yenilen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat'ın göreve başlamasının ardından ise 19 Mayıs Stadı'nda mağlubiyet yaşamadı.

Muhabir: Musa Samur


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