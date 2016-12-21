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Gençlerbirliği salonda çalıştı

- Kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği salonda çalıştı


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yarın yapacağı karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde salonda yapılan idmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, denge ve kuvvet artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Başkent ekibinin salon çalışmasına sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattıkları açıklanan kaleci Nihat Şahin, Orhan Şam, Samuel Owusu ve Bogdan Stancu katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla 26 Aralık Pazartesi günü başkentte oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını ertelemişti.


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