Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası kampında ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaşacak.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan başkent...

Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası kampında ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan başkent ekibi, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, ayak tenisiyle çalışmayı tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın kamp yaptıkları otelin sahasında saat 17.00'de Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporGençlerbirliğiHazırlık MaçıSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5