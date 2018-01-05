Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası kampında ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan başkent ekibi, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, ayak tenisiyle çalışmayı tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın kamp yaptıkları otelin sahasında saat 17.00'de Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.