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Gençlerbirliği'nde 4. Mesut Bakkal dönemi

- Başkent temsilcisi, teknik direktör Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği'nde 4. Mesut Bakkal dönemi


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'ni yakından tanıyan Bakkal, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce 3 kez çalıştırdı.

Mesut Bakkal, son olarak geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından Kayserispor'da görev yapmış ve sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig'de tutmayı başarmıştı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamadı.

İlk hafta Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, ardından Atiker Konyaspor'a 3-0, Fenerbahçe'ye de 2-1 yenildi. Gençlerbirliği, ligde bir puan ve averajla son sırada bulunuyor.

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