Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ile sözleşme uzatıldı

- Kırmızı-siyahlı kulüp, takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesini 2021'e kadar uzattı - Başkent ekibinin birinci kaptanı Uğur Çiftçi ile sözleşme uzatma için görüşmeler sürüyor

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ile sözleşme uzatıldı


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Oğuz'un 31 Mayıs 2019'da sona erecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatan kulüp başkanı Murat Cavcav, 24 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretlerinde de iyileştirme yaptı.

Murat Cavcav'ın, takımın birinci kaptanı sol bek Uğur Çiftçi ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Cavcav'ın, milli futbolcuya yıllık ücretini yükselterek 4 sezonluk anlaşma teklif ettiği, bir yıllık mukavelesi bulunan Uğur'un ise düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat, iki takım kaptanını dün oynanan ve Gençlerbirliği'nin 3-0 kaybettiği Atiker Konyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna almamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet OğuzFutbolGençlerbirliğiMurat CavcavSözleşmeSüperligUğur Çiftçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5