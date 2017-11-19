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Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi sona erdi

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Zaman kaybetme lüksümüz yok"

Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi sona erdi

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal ile yollarının ayrıldığını belirterek, "Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Kendisine emeği için teşekkür ediyorum. Zaman kaybetme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Bakkal ile anlaşmıştı.

Bakkal, 9 maç süren Gençlerbirliği'ndeki 4. döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği, 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.

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GençlerbirliğiMesut BakkalMurat CavcavSüperlig
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