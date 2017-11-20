Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından 21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Veyis Kanber yönetiminde yapıldı.
Ligde dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncular koşuyla günü tamamlarken, diğer futbolcular pas koordinasyon ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.