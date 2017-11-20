Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından 21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü...

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından 21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Veyis Kanber yönetiminde yapıldı.

Ligde dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncular koşuyla günü tamamlarken, diğer futbolcular pas koordinasyon ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Veyis KanberFutbolGençlerbirliğiOsmanlıspor Maçının HazırlıklarıSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5