Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Gençlerbirliği'nde, Bursaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular,...

Gençlerbirliği'nde, Bursaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, kontrol-pas ve koordinasyon çalıştı. Sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk devresini kapattıkları açıklanan Nihat Şahin, Orhan Şam, Samuel Owusu ve Bogdan Stancu'nun yer almadığı antrenman, dar alanda top kapma ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın yapacağı antrenmanla 26 Aralık Pazartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
16. HaftaBursasporFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.