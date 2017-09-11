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Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıkları başladı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği, 5. hafta oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal...

Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıkları başladı


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği, 5. hafta oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Trabzonspor karşılaşmasında görev alan futbolcular, yenilenme koşusuyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise koşunun ardından topla ısınma hareketlerine geçti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hacettepe ile hazırlık maçı yapacak.

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FutbolGençlerbirliğiGöztepe Maçı HazırlıklarıSüper Lig
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