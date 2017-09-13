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Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıkları

- Başkent ekibinde sakatlıkları geçen Skecic ve kaleci Taha takımla çalışmalara başladı

Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda pas oyunun ardından yarım sahada yaptıkları çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Başkent ekibinde milli takımından henüz dönmeyen Tokelo Rantie, antrenmanda yer almazken, tedavileri tamamlanan Aleksandar Scekic ve Taha Cengiz Demirtaş takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.


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