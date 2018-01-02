Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, devre arası kampı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanan kırmızı-siyahlı ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Koşuyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık bir saat süren kampın ilk antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.