Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Gençlerbirliği'nde yeni yüzler

- Transfer döneminde kadrosuna 13 takviye yapan başkent ekibi, teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırarak takımı da Mesut Bakkal'a emanet etti - Kırmızı-siyahlı ekipte kadroya 5 yabancı takviyesi yapılırken Rumen Cosmin Matei ve Brezilyalı Bady, kadro dışı bırakıldı

Gençlerbirliği'nde yeni yüzler


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, hayatını kaybeden onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun transfer dönemini 13 futbolcuyu kadrosuna katarak tamamladı.

Başkent ekibi, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. hafta Ankara'da alınan 2-1'lik yenilginin ardından yollarını ayırdı.

Sezonun ilk haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Atiker Konyaspor'a 3-0, üçüncü haftada da seyircisinin önünde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekibin yönetimi, çareyi 4. kez Mesut Bakkal'ı Beştepe'ye getirmekte buldu.

Tecrübeli teknik adam Bakkal'ın "transfer gerekli" açıklamalarına karşın Ümit Özat döneminde yapılan takviyelere güvenen Murat Cavcav yönetimi, 13 yeni isimle İlhan Cavcav Sezonu'nda başarılı olmaya çalışacak.

Gençlerbirliği'nin yeni transferleri ve kırmızı takımdan ayrılan futbolcular şunlar:

Gelenler: Serdar Özkan (Antalyaspor), Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor), Yıldırım Mert Çetin (Hacettepe), Petar Skuletic (Lokomotiv Moskova), Elvis Manu (Brighton), Mehmet Taş (Adana Demirspor), Ousmane N'Diaye (Samsunspor), Zeki Yavru (Trabzonspor), Alper Uludağ (Teleset Mobilya Akhisarspor), Jailton Paraiba (Transcen), Numan Soysal (Toulouse), Dialo Guidileye (Nancy), Erdi Şehit (Kiralık-Fenerbahçe)

Gidenler: Selçuk Şahin (Göztepe), Serdar Gürler, Anıl Karaer (Osmanlıspor), Aydın Karabulut (Antalyaspor), Ferhat Görgülü (Kardemir Karabükspor), Enes Uzun (TeBe Berlin), Umut Sözen (Fethiyespor), Onur Uslucan (Tuzlaspor), Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Etien Velikonja (Willem), Jonathan Ring (Kalmar), Agon Mehmeti (Oxford United)

Kiralandığı takımdan dönen (1): Halil İbrahim Pehlivan (Adanaspor)

Öte yandan, kırmızı-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan Rumen Cosmin Matei ve Brezilyalı Bady, kulübün Etlik'teki tesislerinde antrenman yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiSüper LigSüperligTransfer Dönemini
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5