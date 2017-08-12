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Gençlerbirliği'nden videolu forma tanıtımı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, merhum onursal başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği Süper Lig'in yeni sezonunda futbolcularının giyeceği formaları video ile tanıttı. Kulübün yayımladığı videoda Gençlerbirliği'nin UEFA...

Gençlerbirliği'nden videolu forma tanıtımı


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, merhum onursal başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği Süper Lig'in yeni sezonunda futbolcularının giyeceği formaları video ile tanıttı.

Kulübün yayımladığı videoda Gençlerbirliği'nin UEFA Kupası'ndaki maçlarından kesitler sunulurken, son bölümde İlhan Cavcav'ın futbolculara hitaben söylediği, "Azmederseniz yenemeyeceğiniz takım yok." sözleri aktarıldı.

Tanıtım klibinde, takım kaptanlarından Ahmet Oğuz, altyapıdan bu sezon takıma katılan Berat Ayberk Özdemir ve savunmanın önemli isimlerinden Luccas Claro yer aldı.

Çekimlerin ardından üç futbolcu da siyah formada yer alan İlhan Cavcav imzasını çok beğendiklerini ve bu sezon üç formayla da başarılı sonuçlar alarak, onursal başkanlarının adına layık olmak istediklerini söyledi.

Futbolseverler, Gençlerbirliği'nin forma tanıtım videosunu, "https://www.youtube.com/watch?v=DB4xD46o2v8" internet adresi üzerinden izleyebilecek.

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FormaFutbolGençlerbirliğiİlhan CavcavSüperligTanıtım Videosu
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