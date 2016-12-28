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Gençlerbirliği'nin konuğu Amed Sportif Faaliyetler

- Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider Gençlerbirliği, yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak

Gençlerbirliği'nin konuğu Amed Sportif Faaliyetler

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında lider Gençlerbirliği, yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Grupta iki takım arasında Diyarbakır'da oynanması gereken 3. hafta maçı, Amed Sportif Faaliyler'in kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.

C Grubu'nda ilk iki müsabakadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla son sırada yer alıyor.

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Amed Sportif FaaliyetlerFutbolGençlerbirliğiZiraat Türkiye Kupası
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